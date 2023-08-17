Зокрема, серед різного, знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника.

У Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували про нові ураження позицій російських окупантів на лінії фронту.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетним комплексам", - повідомляється в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Також українськими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії України протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника", - додали у Генштабі.

Водночас протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 17 серпня загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали вбитими 256 тис 050 солдат, у тому числі 480 осіб ліквідовано за минулу добу.

Російські загарбники безуспішно намагались наступати на українські позиції на шести напрямках лінії фронту.

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