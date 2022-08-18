Пожежа охопила близько 250 квадратних метрів.

В анексованому Криму біля Міжводного місцеві жителі помітили масштабну пожежу.

У "МНС" півострова заявили, що це всього лише "підпал сухої трави", пише "РИА новости Крым".

За офіційними даними, загоряння сухої трави сталося в селі Сніжне Чорноморського району.

Полум'я охопило 250 квадратних метрів. Як відомо, останнім часом в Криму почастішали пожежі.

Вибухи в Криму:

9 серпня в Криму в районі населеного пункту Новофедорівка прогриміла серія вибухів і стався пожежа на території аеродрому "Саки". В результаті вибухів були знищені щонайменше 9 літаків.

16 серпня у військовій частині, розташованій в селищі Травневе Джанкойського району Криму на складі боєприпасів сталася детонація.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "загоряння". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

Вас також можуть зацікавити новини: