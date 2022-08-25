Ворожу техніку знищили зенітно-ракетні війська Збройних сил України.

Впродовж 24 серпня на сході України знищено два вертольоти та безпілотник російських загарбників.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Підрозділи та частини ППО на сході України продовжують відзначати День Незалежності! Протягом дня, зенітно-ракетні війська знищили БПЛА Орлан-10, вертоліт Ка-52 та вертоліт Мі-8!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого усього в Україні знищено 199 гелікоптерів і 819 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Також на Чернігівщині українські військові збили два безпілотники окупантів.

Раніше відомий ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є повідомив, що Росія замовила в Ірану близько 1000 ударно-розвідувальних безпілотників. За його словами, такі БПЛА як "Shahid 129" можуть літати понад добу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли вони можуть прибути на фронт. Він має інформацію про те, що іранські інструктори вже почали навчати російських операторів користуватися безпілотниками "Shahed 129".