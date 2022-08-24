В області упродовж дня 7 разів звучали повітряні тривоги.

У Чернігівській області військові збили два безпілотники.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

Згідно з інформацією, станом на 21:00 у Чернігівській області сім разів звучала сирена про повітряну/ракетну небезпеку.

"У цей період активно працювали сили та засоби протиповітряної оборони, через що мешканці могли чути вибухи. У результаті роботи ППО, близько 15:30 було збито ворожий безпілотний літальний апарат. Приблизно о 17:00 був збитий ще один БПЛА. Обидві "пташки" - ймовірно, що це російські "Орлани" - українські військові приземлили у Чернігівському районі за кількадесят кілометрів від обласного центру", - уточнили в ОК.

Крім цього, російські війська вели обстріли прикордонних районів області. Зокрема, вісім "приходів" з міномета 120 мм зафіксовано в районі населеного пункту Гірськ Корюківського району.

12 вибухів в районі населеного пункту Кам’янська Слобода Новгород-Сіверського району. У результаті обстрілу сталася пожежа лісового масиву.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Запорізькій області українські військові посадили ворожий безпілотник за допомогою секретної зброї.

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