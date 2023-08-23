Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь та був вимушений одразу ж залишити летіти у напрямку найближчого аеродрому.

У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка", відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь.

"Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" ― жодної шкоди українським військовим завдано не було", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що у відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.

"Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", - поінформували в ГУР.

Втрати росіян - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованому Криму сьогодні, 23 серпня, уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є одним з носіїв ракет "Онікс", якими російські загарбники наносять удари по території нашої держави.

Також сьогодні поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут в Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф". Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

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