Троє супротивників або отримали серйозні поранення, або загинули.

У соцмережах з'явився ролик з демонстрацією удару Збройних сил України по загону російських окупантів. Троє супротивників вдалося або важко поранити, або ліквідувати.

На відео показано, як четверо рашистів йшли ґрунтовою дорогою в одному з населених пунктів. Коли противники були на перехресті, українські захисники атакували їх. Яка зброя застосовувалася для удару, точно невідомо. Судячи з сили вибуху, снаряд міг бути скинутий з безпілотника, але його політ не зафіксовано на відео.

В результаті атаки вціліли два вороги. Один йшов на відстані від решти загону, а другий хоч і опинився в епіцентрі удару, але, мабуть, не отримав істотних поранень. А троє бійців залишилися лежати на дорозі після удару ВСУ. Вони або були ліквідовані, або не могли піднятися через важкі травми. При цьому їх уцілілі товариші по службі просто втекли.

Відео дня

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 48 350 осіб. Останні дні наші бійці знищують від 250 до 450 ворогів на добу.

При цьому в офіційній статистиці враховуються тільки підтверджені смерті російських солдатів. Якщо сюди додати найманців і мобілізованих з так званих "ДНР" і "ЛНР", то статистика зросте в два рази. Це підтверджували у Пентагоні і незалежні експерти.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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