У нашій країні знищено ще 23 ворожих танки.

За минулу добу в Україні були ліквідовані ще 450 ворогів.

Тепер загальні втрати Росії в Україні становлять 48 350 осіб, йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.

У нашій країні були ліквідовані ще 23 танки супротивників, 33 бойових броньованих машини, 24 артсистеми, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 вертоліт, 2 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 3 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

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Найбільших втрат ворог зазнав на Курахівському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого і отримали гідну відсіч з боку ЗСУ.

31 серпня стало відомо, що у нашій країні вже були ліквідовані 47 тис. 900 ворогів.

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