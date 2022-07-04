На відео зафіксовано, як одразу чотири гелікоптери влаштовують ворогові "спекотний" день.

У відкритому доступі з’явилось унікальні кадри роботи української авіації по позиціях російських окупаційних військ.

Зокрема, на відео зафіксовано, як одразу чотири гелікоптери Мі-8 влаштовують ворогові "спекотний" день на одному з напрямків фронту.

У підписі до відео не зазначається, де саме відпрацювали наші гелікоптери. Утім синхронну роботу воїнів Повітряних сил вдалося зберегти в архівах війни.

Про Мі-8

Багатоцільовий гелікоптер, один з наймасовіших в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних та військових завдань.

Серед численних модифікацій гелікоптера – експериментальні, пасажирські, транспортні, багатоцільові, ударні та гелікоптери спеціального призначення (наприклад, лісопожежна чи морська-рятувальна модифікація).

Раніше воїни 47-го окремого батальйону показали атмосферні кадри нічного "полювання" на окупантів. Для виявлення ворога використали розвідувальний дрон з тепловізором.

Вас також можуть зацікавити новини: