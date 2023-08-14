Зокрема, знищено 34 одиниці ворожої військової техніки.

Українські військові продовжують завдавати ворогу значних втрат на передовій. За добу на Таврійському напрямку було вбито, поранено та взято в полон 301 російського окупанта.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом доби виконали 1 тис. 620 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі – 99, поранені –190, полонені – 12)", – уточнив командувач.

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Крім того, знищено 34 одиниці військової техніки противника. Йдеться про п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем та мінометів, дві реактивні системи залпового вогню, одну систему протиповітряної оборони, два безпілотника, вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки. Також було знищено три склади боєприпасів.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 14 серпня 2023 року в Україні ліквідували вже 254 380 російських окупантів, з яких 530 – за останню добу. Також ворог зазнав величезних втрат у техніці. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено понад 4 тисячі танків, 7,5 тисячі броньованих машин, 5 тисяч артсистем, та 628 одиниць авіації.

Крім того, за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби уразила пункт управління та райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також було завдано ударів по ворожих ЗРК.

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