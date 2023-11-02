Ворожий мінометний розрахунок саме розгортався для ведення вогню по наших позиціях.

На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили та знищили дроном-камікадзе автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" на базі автомобіля "Урал".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Як зазначається, ворожий мінометний розрахунок саме розгортався для ведення вогню по наших позиціях.

"Проте оператор FPV-дрона прикордонників вчасно влучив у боєкомплект і знищив міномет разом з вантажівкою", - заявили в ДПСУ.

Втрати Росії на війні проти України

Як повідомляв УНІАН, в жовтні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 22 тис. 920 осіб особового складу противника та 3 тис. 494 одиниці озброєння та військової техніки, в тому числі 521 танк, 843 бойових броньованих машини, 773 артилерійських системи, 48 РСЗВ, 26 установок ППО, 741 одиниця автотехніки, 86 одиниць спецтехніки.

Раніше воїни Головного управління розвідки міністерства оборони України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет". Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.

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