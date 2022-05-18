Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі додають, що для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України в прикордонних районах Брянської та Курської областей містяться підрозділи Збройних сил РФ. "В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій", йдеться в повідомленні.
"Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об'єктів цивільної інфраструктури в прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей", - додали в Генштабі.
На харківському напрямку, наголошується в повідомленні, російські війська зосередилися на утриманні займаних позицій і недопущенні подальшого просування ЗСУ. "Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Російські Тишки, Черкаські Тишки та розплідник", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на Харківщині:
17 травня, завдяки українським захисникам сьогодні у Харкові не було жодного обстрілу.
18 травня в Харківській області ЗСУ знищили російський танк Т-80.
Вас також можуть зацікавити новини:
"Вухо відрізали, а могли б БТРом четвертувати": окупант зізнався у звірствах на Харківщині (аудіо)
"Претендують на світовий рекорд": Боррель про втрати Росії в Україні
У ОК "Південь" розповіли про нові великі втрати окупантів