Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додають, що для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України в прикордонних районах Брянської та Курської областей містяться підрозділи Збройних сил РФ. "В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій", йдеться в повідомленні.

"Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об'єктів цивільної інфраструктури в прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей", - додали в Генштабі.

На харківському напрямку, наголошується в повідомленні, російські війська зосередилися на утриманні займаних позицій і недопущенні подальшого просування ЗСУ. "Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Російські Тишки, Черкаські Тишки та розплідник", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Харківщині:

17 травня, завдяки українським захисникам сьогодні у Харкові не було жодного обстрілу.

18 травня в Харківській області ЗСУ знищили російський танк Т-80.

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