Ракетними військами було завдано ураження по двох радіолокаційних станціях загарбників та інших цілях.

Протягом доби 15 січня авіація Сил оборони України завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Водночас підрозділами ракетних військ було завдано ураження по району зосередження особового складу, трьох артилерійських засобах та двох радіолокаційних станціях ворога.

У Генштабі зауважили, що протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний ударів. Також окупанти здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Втрати Росії в Україні

Протягом 14 січня ЗСУ ліквідували на фронті ще 980 російських загарбників. Так, загальні втрати окупантів досягли вже 370 тис. 980 військових.

Щодо військової техніки, то російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже, зокрема 6 тис. 89 танків, 11 тис. 322 бойові броньовані машини та 8 тис. 771 артилерійську систему.

Втрат зазнає і російська авіація. Зокрема, 14 січня було збито один із небагатьох літаків дального радіолокаційного виявлення А-50. Також було уражено літак Іл-22, проте він зміг здійснити аварійну посадку в Анапі, каже начальник ГУР МО Кирило Буданов.

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