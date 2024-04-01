Росіяни намагались скористатись снарядним голодом української армії.

Минулого тижня Росія відправила на штурм позицій ЗСУ нові роботизовані міні-танки з гранатометами АГС-17. Бої велись в районі села Бердичі, на захід від руїн Авдіївки на сході України.

Тоді росіяни заявили про приголомшливий успіх, але Forbes пише, що окупанти брешуть. Насправді принаймні два з п’яти-шести російських роботизованих танків були знерухомлені, а потім підірвані. Вражаючу роботу показала 47-а механізована бригада української армії. Для цього нічого нового придумувати було не треба - вони просто використали БПЛА.

"Наразі все, що рухається на полі бою, можна помітити та вдарити за допомогою дрона", - зауважив Семюел Бендет із дослідницького інституту в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Відео дня

Як зазначається, Україна відчайдушно намагалась заповнити прогалину у вогневій потужності, яка виникла через блокування допомоги республіканцями у Конгресі. Через це Київ "уповноважив мережу з сотень невеликих майстерень для створення щонайменше 50 000 безпілотників FPV на місяць". Далі наші військові оснащують їх гранатометною або ракетною боєголовкою та відправляють до ворога.

Видання додає, що погано зроблені російські "глушилки" здебільшого безсилі зупинити українські БПЛА. При цьому українські РЕБ краще працюють проти російських неякісних дронів. Все це дозволяє бригадам ЗСУ попри снарядний голод стримувати масовані наземні атаки противника.

Дрони на полі бою

Як повідомляв УНІАН, в Україні створюються повітряні, морські, а також наземні безпілотники. Наприклад, створено універсальний наземний дрон "Довбуш", призначений для розмінування і транспортування поранених.

Kyiv Post писав, Україна веде запеклі перегони за те, щоб першою масово застосувати проти Росії смертоносні, високотехнологічні безпілотні літальні апарати. Якщо Київ програє цю вирішальну гонку, експерти побоюються, що це неминуче призведе до значних поразок на полі бою і високих рівнів втрат для України.

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