По базі окупантів влучно відпрацювала українська артилерія.

У неділю, 10 липня, артилерія Збройних сил України ювелірно знищила базу Росгвардії в окупованому Херсоні. Міг загинути один з топ-офіцерів РФ.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

"За непідтвердженими поки даними на цій базі міг загинути (або отримати поранення) полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко", - йдеться у повідомленні.

У квітні цього року спільнота детально розповідала про діяльність Нечипуренка. Зазвичай цей полковник щодня був активний у соціальних мережах, але востаннє був у мережі в російській VK вчора вночі, в 01:57. Як зазначають в InformNapalm, цей факт "опосередковано може вказувати на деякі проблеми у полковника".

"Сподіваємось, що рашист вже на концерті у Кобзона, а якщо ще живий, то певно не має часу сидіти в VK, бо на базі Росгвардії "бавовна", - іронічно додали в InformNapalm.

Олександр Нечипуренко - заступник начальника Управління Росгвардії Республіки Інгушетія. За даними InformNapalm, він керував окупаційними поліцейськими підрозділами РФ на півдні України в Запорізькій області. Зокрема, Нечипуренко разом з пропагандисткою Чичеріною зривав український прапор в Енергодарі.

За наявною інформацією однією із зон відповідальності та направленням роботи полковника Олександра Нечипуренка була організація блок-постів на окупованій території у Запорізькій області. Під його керівництвом процвітало насильство, мародерство, знущання з мирних українців.

Раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 38 російських окупантів та 10 одиниць їхньої техніки. Зазначалося, що уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували.

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