Знищено було, зокрема чотири гаубиці "Мста-Б".

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 38 російських окупантів та 10 одиниць їхньої техніки.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 10 липня.

"Противник в нашій операційній зоні тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом, не маючи можливостей та потужностей створення нових ударних угруповань", - мовиться у дописі.

Зазначається, що українськими військами утримується тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу.

"Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації - парою штурмовиків - завдано удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували", - розповіли у Командуванні.

Так, наразі підтверджені втрати противника складають: 38 окупантів та 10 одиниць техніки, зокрема чотири гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та п'ять одиниць автотехніки.

Також знищено два склади боєприпасів ворога на Херсонщині.

"В штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до двох, а два ракетних кораблі продовжують чатування із 16 "Калібрами" на борту", - підсумували в ОК "Південь".

Як раніше повідомляв УНІАН, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у Херсоні. Він додав, що очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.

Вас також можуть зацікавити новини: