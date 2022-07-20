Президент наголосив, що Україна встановить особи кожного російського злочинця, який винний у терорі українців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупантам не вийде сховатися від ударів Збройних сил України у відповідь на терор України.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Щодобово окупанти дають чергові підстави для визнання Росії державою-терористом...", - зазначив президент.

Він нагадав, що минулої доби російських обстрілів зазнали Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини, Одещина, Харківщина, Миколаїв, Краматорськ, Словʼянськ, Торецьк та інші міста Донбасу.

"Багато загиблих, багато поранених... Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини. На захопленій Запорізькій АЕС та в Енергодарі – нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців... Як би окупанти не намагалися сховатися, Збройні сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти застосували проти України понад три тисячі крилатих ракет.

Генштаб ЗСУ попередив, південних областях України існує висока загроза подальших ракетних ударів з боку російських військ.

Як пояснив радник очільника МВС України Вадим Денисенко, Україна наразі не має змоги збивати велику кількість ракет, випущених Росією одночасно. Утім сили ППО вже почали набагато краще працювати.

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