За його словами, навіть на цьому недосяжному рубежі не треба зупинятися.

Маріонетковий ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін розмріявся про захоплення України "хоча б по Дніпро".

Як повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости", Пушилін мріє, що українські війська будуть відсунуті "на 500 км від адміністративних кордонів нових регіонів" (тобто Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей - УНІАН).

"Вони (українські війська - УНІАН) готові йти до кінця та застосовувати все необхідне, як політично, так і у питаннях військового характеру. Якби ми захотіли вийти на адміністративні кордони, але противник не зупинеться. Продовжаться диверсії та обстріли. Ситуація диктуватиме необхідність відсувати далі противника. Виникає питання: на скільки відсувати, щоб не обстрілювалися наші населені пункти? Як мінімум, зараз це 500 км. Ми розуміємо карту України та розуміємо, що рубіж може бути по Дніпру", - заявив Пушилін.

Втім, ватажок "ДНР" зазначає, що на цьому рубежі окупантам не треба зупинятися. Він досі мріє про захоплення всієї України.

"На мою думку, поки не буде "звільнена" Україна повністю, ситуація не закінчиться", - заявив Пушилін, додавши, що навіть одна незахоплена область може стати плацдармом для нових наступів.

Денис Пушилін - останні новини

Наприкінці минулого літа Пушилін раптово зникнув. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що бойовик не відвідав "концерт на кістках" у місті.

12 вересня 2022 року ватажок терористів з'явився у Донецьку. Тоді припустили, що він зник, щоб відпочити.

У грудні 2022 року в мережі з'явилося відео, на якому Пушилін танцював на балконі готелю однією з теплих країн під патріотичну українську пісню. У цей час на фронті йшли запеклі бої.

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