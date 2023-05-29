Зловмисник бере безпосередню участь у виконанні вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму на тимчасово захоплених територіях Донецької області, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань заочно повідомили про підозру у держзраді Олексію Ніконорову, який очолює "адміністрацію" ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна. Ніконорову загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в СБУ, Ніконоров - колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, у 2014 році він втік з місця служби та незаконно перейшов на тимчасово окуповану частину Донецької області.

Там він приєднався до лав терористів та згодом увійшов до найближчого оточення Пушиліна. "Саме за його протекцією Ніконоров обіймав керівні "посади" в "апараті народної ради ДНР", а з грудня 2018 року очолив "адміністрацію" ватажка квазідержавного утворення", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Ніконоров бере безпосередню участь у виконанні вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму на захоплених територіях Донецької області.

Правоохоронці повідомили зраднику про підозру за частинами 1 та 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі Ніконоров переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території на сході України.

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У СБУ на початку поточного року поділилися, що з 24 лютого 2022-го - саме у цей день розпочалося повномасштабне російське вторгнення, було відкрито понад 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами держзради й шпигунства.

У спецслужбі додали, що було викрито понад 600 ворожих шпигунів та агентів.

Довідка УНІАН. У 2014 році після втечі екс-президента Віктора Януковича з країни також почали втікати десятки його соратників та прибічників. Згодом невелика частина із них, як-от Олексій Ніконоров, приєдналися до бойовиків "Л/ДНР" та очолили окупаційні органи влади чи організації.

Українські правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень проти Януковича та його соратників. У деяких із них вже ухвалені вироки.

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