На кадрах людина, дивовижно схожа на Пушиліна, танцює на балконі готелю в одній з теплих країн.

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін влітку 2022 року відривався на відпочинку під патріотичну українську пісню. Тим часом на фронті точилися запеклі бої. Щодня гинули сотні окупантів та мобілізованих жителів його "республіки".

Відео запальних танців Пушиліна на балконі готелю однієї з теплих країн ввечері неділі, 4 грудня, опублікувала низка Телеграм-каналів.

На кадрах видно, що чоловік, дивовжно схожий на Пушиліна, у компанії ще одного чоловіка "відривається" під український патріотичний трек "Допоможе ЗСУ". На танці ватажка "ДНР", ймовірно, потягнуло після вживання спиртного, яке теж видно на відео.

Відео дня

Автентичність відео наразі неможливо підтвердити. Сам Пушилін про свою відпустку наразі мовчить.

Куди зникав Пушилін?

В кінці літа цього року бойовик Пушилін несподівано зник. Інформацією про зникнення Пушиліна спочатку поділився "24 канал" з посиланням на джерело в розвідці. Потім її частково підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "глава ДНР" не відвідав "концерт на кістках" в місті, де повинен був з'явиться. І на той момент ніхто не знав, куди пропав Пушилін.

12 вересня Пушилін знову з'явився на публіці. "Глава" окупаційної адміністрації так званої "ДНР" "засвітився" в Донецьку. Він записав відеозвернення на міській площі Леніна. Ймовірно, він зникав саме для відпочинку.

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