Ворог поніс великі втрати.

Збройні сили атакували колону російських загарбників в районі Городні Чернігівської області. Ворог поніс великі втрати.

Про це повідомляє прес-служба оперативного командування Північ.

"По обіді в районі Городні на Чернігівщині ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника. В результаті вогневого ураження підрозділи армії рф понесли втрати. Знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених", - йдеться у повідомленні.

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