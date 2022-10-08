На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 27 населених пунктів.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 17 населених пунктів.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 06:00 Генерального штабу Збройних сил України.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам'янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди", - повідомили у Генштабі.

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Зазначається, що окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас вони ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Протягом доби окупанти завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Так, ударів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Біловоди, Вугледар, Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя та Миколаїв.

"Для ударів по українських містах протягом минулої доби противник також використав сім безпілотних літальних апаратів іранського виробництва "Shahed -136". Три з них були збиті, а чотири досягли міст Запоріжжя та Миколаїв", - зауважується у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському - з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області; на Слобожанському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 18 населених пунктів, в тому числі йдеться про Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне.

На Краматорському напрямку - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам'янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Веселе. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Іванграду, Опитного, Майорська, Нью-Йорка, Виїмки, Роздолівки, Веселого та Одрадівки; на Авдіївському - вогневого впливу зазнали Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожого вогню постраждала інфраструктура в районах 16 населених пунктів. Серед інших - Времівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйпільське та Залізничне", - зазначили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже 400 окупантів. Втрати РФ стрімко зростають, проте у Кремлі намагаються імітувати бурхливу діяльність та стверджують, що все "йде за планом". Окрім цього, за минулу добу захисники України знищили пункти управління й десятки місць зосередження озброєння.

Проте найбільший "сюрприз" чекав на рашистів зранку, 8 жовтня. Вибухи сталися на Кримському мосту. Там була масштабна пожежа, міст зазнав серйозних руйнувань. Як вважають аналітики, розкол у Кремлі набирає обертів, "стабільність" режиму Путіна підірвана.

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