Також було знищено, зокрема три безпілотника противників.

Збройні сили України за добу уразили чотири склади боєприпасів ворога та кілька районів зосередження російських окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що протягом ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Відео дня

"Протягом цієї доби нашими захисниками знищено два ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та один розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", - повідомили у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника.

Втрати Росії в Україні - головне

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні втратила вже 204 760 окупантів. У боях. зокрема, знищено ще три російських танки, 5 броньованих машин, 21 арсистема, 5 РСЗВ, 7 цистерн, 7 БПЛА і 7 одиниць спецтехніки.

Упродовж доби українські захисники завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Протягом цієї доби було знищено 4 ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Згідно з даними Global Firepower, втрати РФ у повномасштабній війні в Україні більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової. Країна-агресор втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

За словами президента США Джо Байдена, тільки у боях за місто Бахмут на Донеччині Росія втратила близько 100 тисяч осіб особового складу. Бійці ЗСУ підтверджують, що атаки рашистів у Бахмуті обходяться їм дорогою ціною - усі поля та вулиці вкриті тілами мертвих загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: