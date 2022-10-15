Про те, як вдалося схопити супротивників, розповів командир 24 ОМБр "Ірис".

Командир 24 окремої механізованої бригади "Ірис" розповів про одну з битв ЗСУ з російськими окупантами. В ході бою українським воїнам вдалося взяти в полон сімох ворогів. Вони намагалися прикидатися недосвідченими мобілізованими, однак наші бійці з'ясували, що це рашисти, які воювали в Сирії. І серед них були офіцери.

Відео з розповіддю командира 24 ОМБр опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Відстань між позиціями у нас 100-200 метрів. Між самими позиціями є яр — "мертва зона". Вони зі своїх позицій сповзли в ярок і зробили ривок, заскочили в наші траншеї. Скільки точно там [солдатів] противника загинуло, я вам не скажу. Знаю, що семеро людей нам вдалося взяти в полон", — розповів командир 24 ОМБр.

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За словами українського офіцера, рашисти намагалися прикидатися мобілізованими. Нібито цих окупантів забрали на війну, і вони нічого не знають. Однак пізніше було встановлено, що ЗСУ схопили досвідчених російських військових, які брали участь у бойових діях на території Сирії.

"Виявилося, що один з них є майором, ще один — прапорщик, три або чотири сержанти, інші — солдати. Потім з'ясувалося, що вони "проходили службу", вірніше здійснювали свої терористичні акти в Сирії", — додав командир 24 ОМБр.

ЗСУ беруть у полон окупантів: остання інформація

З 18 вересня по 8 жовтня на гарячі лінії проекту "Хочу жити" здійснили 2 500 дзвінків від окупантів з приводу здачі в полон. Телефонують і військовослужбовці, і потенційно мобілізовані, і сім'ї солдатів.

Начальниця об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 13 жовтня повідомила, що на півдні нещодавно призвані росіяни хочуть здаватися в полон цілими підрозділами.

Нещодавно на Луганщині ЗСУ схопили п'ятьох окупантів. Вони намагалися зайняти позиції у відкритому полі.

У середині жовтня українські захисники полонили російську військову. Рядова Анна Бабицька з Воронежа була в рядах штурмової групи. Вона нібито пішла воювати, щоб не забрали чоловіка.

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