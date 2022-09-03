За добу в південній операційній зоні ліквідовано понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки, у тому числі танки, РСЗВ, гаубиці, авто-бронетехніка та 2 БПЛА.

На півдні країни взято в полон 3 російських окупантів, захоплено багато зброї, а також ворожу техніку.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у підсумку доби 2 вересня.

Як зазначається, в південній операційній зоні обстановка стабільно складна, але контрольована. "Ми невпинні у знищенні ворожих логістичних шляхів та резервів, пунктів управління та морально-психологічного стану ворога. Тривають позиційні бої, наша вогнева відсіч не дає противнику змоги втримувати зайняті позиції. Їх намагання просунутись вперед прямо протилежно бажанню кинути все й повернутися додому", - зазначає командування.

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"Взято в полон 3 представника російських окупаційних військ, захоплено 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, а також багато колективної й стрілецької зброї з боєкомплектом", - інформує "Південь".

За даними командування, протягом дня ворог наніс 8 авіаударів по позиціях ЗСУ. У відповідь нашою авіацією нанесено 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань.

"Засвідчено виключення із списків потенційної потужності "довгої армії світу" 106 рашистів та шість десятків одиниць ворожої техніки, серед них 14 танків Т-72 та 62, гаубицю "Мста-Б", авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку, 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган", 3 гармати-гаубиці 152-го калібру, мобільний міномет 120 калібру, 2 безпілотних розвідники та 35 одиниць авто-бронетехніки", - повідомили в ОК "Південь".

Зазначається, що прицільним вогнем вражено командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади військ РФ у Снігурівці, понтонну переправу поблизу Козацького, три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районі, плюс два пункти боєпостачання.

Повідомляється також, що корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі продовжує тримати напоготові 16 ракет типу "Калібр", розташованих на 2 ракетоносіях.

"Шторм на морі триває, тож мінна небезпека у прибережних водах залишається актуальною", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, також в ОК "Південь" розкрили деталі знищення складів та катерів ворога.

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