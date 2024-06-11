Зараз світові виробники броньованої техніки думають, як захистити її від ударів fpv-дронів.

Успіх використання дронів-камікадзе на війні в Україні проти важкої броньованої техніки здивував більшість військових командирів світу. Вдалі застосування fpv-дронів підкреслили вразливість та неефективність бронетехніки з обох сторін, повідомляє Kyiv Post.

Посилаючись на статтю у військовому журналі США Breaking Defense, видання підкреслює, що таке застосування та можливості безпілотників в Україні вплине на майбутні розробки бронетехніки у світі, зокрема на заміну наступного покоління для основного бойового танка США M1 Abrams і піхотної бойової машини M2 Bradley.

У матеріалі зазначили, що під час повномасштабного вторгнення Росія покладалась на стандартні бойові дії, де головний акцент на полі бою - броньована техніка, яка забезпечить просування вперед, але поява сучасних ударних безпілотників стали "ложкою дьогтю" у цій війні.

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"Можливо, саме недосконалість перших безпілотників призвела до початкової недооцінки загрози, адже перші fpv-дрони, запроваджені в Україні, базувалися на модифікованих "гоночних квадрокоптерах" вартістю менше 500 доларів", - йдеться у матеріалі.

Проте, згідно з лютневим звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), за перші два роки повномасштабної війни російські війська втратили близько 9 тисяч одиниць бронетехніки. І цьому дуже посприяла успішна робота українських fpv-дронів. Через це як росіяни, так і українці почали вживати заходів, аби вберегтися від ударів безпілотників.

"Необхідність контрзаходів була очевидною, що призвело до появи на танках та БТРах обох сторін, так званих "каркасів", спрямованих для захисту від ударів дронами. Інший метод захисту полягав у блокуванні систем керування безпілотників, що, у свою чергу, призвело до розробки дронів із підвищеною стійкістю до РЕБів", - наголошує видання.

Також у матеріалі підкреслили, що для розробників броньованої техніки у США виникла загроза і наразі вони розглядають, які кроки необхідно вжити, щоб забезпечити кращий негайний захист, але й, що більш важливо, який вплив це матиме на наступне покоління бронетехніки США та, безсумнівно, усіх інших країн.

"У короткостроковій перспективі вони планують модернізувати M2 Bradleys, які служать у збройних силах США, системою активного захисту ізраїльської Elbit Systems Iron Fist. Це виявляє вхідну ракету або дрон і випускає снаряд, щоб перехопити його в польоті", - пише Kyiv Post.

А голова відділу планування американської бойової машини наступного покоління генерал Джеффрі Норман своєю чергою зазначив, що він та його команда уважно стежать за ситуацією в Україні, аби переконатися, що для розробки майбутньої військової техніки все виконується правильно.

Успішні атаки українських дронів

10 червня російське видання "База" повідомило, що ввечері 8 червня дрони ЗСУ атакували буксир і баржу в Азовському морі. В результаті атаки у баржі є "незначні пошкодження вище ватерлінії". Крім того, від близького вибуху ушкодження отримав буксир-штовхач "Інженер Л.Г. Смирнов" проєкту 81200, який буксирував дану баржу.

Крім того, нещодавно стало відомо, що потенційно вразлива територія РФ, куди можуть долітати українські дрони, за останній місяць розширилася на 230 тисяч квадратних кілометрів. Зараз ця площа складає 1 млн 780 тисяч квадратних кілометрів.

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