За останню добу було здійснено 14 вильотів літаків із військовою допомогою для України.

Українські військові проходять тижневий курс із застосування ударних БПЛА Phoenix Ghost. Також 200 українських солдатів завершують навчання по поводженню з гаубицею M777.

Про це повідомляє репортер американського видання Foreign Policy Джек Детч із посиланням на чиновника Пентагону.

Американський баражуючий безпілотник Phoenix Ghost розроблявся Пентагоном перед повномасштабним вторгненням Росії. Україна отримала близько п'ятої частини із запропонованих США 121 безпілотника, уточнив американський чиновник.

"Він може використовуватися проти броньованих сил", - сказав журналісту представник Пентагону.

Як зазначає Детч, США передали Україні 80% із запропонованих гаубиць, понад 70 батарей. Також, за останню добу було здійснено 14 вильотів літаків з військовою допомогою для України.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава ОПУ Андрій Єрмак анонсував військову допомогу Україні від США - 155-мм гаубиці і тактичні дрони Phoenix Ghost.

У Міноборони США розповіли, що Phoenix Ghost - це "тактична зброя, яка призначена для завдавання ударів, і можна було очікувати, що вона буде корисна проти ряду різних цілей".

Також повідомлялося, що США, Канада і Австралія передають Україні 155-мм буксирувані гаубиці M777, і мова йде вже про більш ніж 100 одиниць і сотні тисяч снарядів до них. УНІАН вже розповідав, у чому секрет цієї зброї і вирішальна перевага над артилерією РФ.

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