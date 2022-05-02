Вартість одного "Орлан-10" близько 80-120 тис. доларів, в залежності від комплектації.

Протиповітряна оборона українських захисників 1 травня збила десять безпілотників "Орлан-10" російських окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних сил України.

"Про цей БпЛА достатньо інформації у відкритому доступі. Це російська розробка, однак практично нічого російського в "Орлан-10" немає, вся "начинка" – імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина та ін.). Не варто применшувати роль цього комплексу у війні. "Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ. Ціль не проста, малопомітна, втім щодня українські захисники неба із різних засобів ураження вражають все більше цих БпЛА", - мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що вартість одного "Орлан-10" близько 80-120 тис. доларів, в залежності від комплектації.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил пояснив, яка зброя "закриє небо" над Україною.

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