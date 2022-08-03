Окупаційна армія використала одні з найдорожчих своїх ракет.

Увечері 2 серпня у ЗСУ заявили, що військові збили сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555). Це коштувало окупаційним силам $91 мільйон.

Про це пише Forbes.

Для підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:

Х-101 - $13 млн;

"Калібр" - $6,5 млн;

"Іскандер" - $3 млн;

"Онікс" - $1,25 млн;

Х-22 - $1 млн;

"Точка-У" - $0,3 млн.

Як відомо, того вечора зенітні ракетні війська знищили шість ракет, і ще одну - збив винищувач. Єдина ракета, що залишилась, влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація витрачає на війну в Україні близько $400 млн на день. Найдорожчі - ракети і снаряди, найдешевші - зарплати окупантів. Крім того, за день війни Росія в середньому втрачає авіації на суму $60 млн, а танків і броньованих машин - на $40 млн.

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