Найдорожче окупантам обходяться снаряди та ракети. Зарплати російських солдат – одна з найменших статей витрат.

Російська Федерація витрачає на війну в Україні близько $400 млн на день. Найдорожчі - ракети і снаряди, найдешевші - зарплати окупантів.

Про це пише Forbes.

Витрати на армію

У середньому на одного солдата, який бере участь у війні, витрачається близько $200 на день. Орієнтовна кількість російських військових – 100 000 осіб. Тобто добові витрати на оплату війська складають близько $20 млн на день.

На компенсації за поранених і вбитих військових бюджет РФ має витрачати близько $50 млн на день.

Ракети і снаряди

Значно більше РФ витрачає на снаряди й ракети. За добу російські війська використовують до 50 000 снарядів вартістю близько $1000.

За добу ворог випускає приблизно 20 ракет по Україні. Їхня вартість коливається від кількох сотень тисяч доларів ("Точка-У", Х-59) до $10 млн і більше (Х-101, Х-47 "Кинджал"). Але найчастіше ворог використовує ракети комплексів "Іскандер" по $3 млн кожна, "Калібр" по $6,5 млн та дешевші радянські ракети Х-22 і Х-55 вартістю $1–2 млн.

Середня ціна однієї ракети – близько $3 млн.

Втрати техніки

Найбільшими збитками серед техніки є танки й авіація ворога. В середньому за день війни Росія втрачає авіації на суму $60 млн, а танків і броньованих машин на $40 млн.

Найдорожчим здобутком ЗСУ є потоплений крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Загалом же Україна потопила російського флоту на суму понад $1 млрд за весь час війни.

Супутні втрати

Росія також несе значні опосередковані витрати: фінансування окупаційних адміністрацій, додаткові виплати Росгвардії за роботу на окупованих територіях, фінансування найманців, серед яких так звана група Вагнера. На підтримку затрат для війни має працювати і тил, який забезпечує логістику і доставку техніки на фронт, її відновлення і зняття зі зберігання, підготовку й відпочинок резервних сил, лікування поранених.

Орієнтовні витрати на підтримку тилу складають $50–100 млн на день.

"Загалом же Росія щодня втрачає на війні суму, еквівалентну вартості експорту природного газу в Євросоюз. Частину цих коштів Росія може перекладати на майбутні періоди... В довгостроковій перспективі Росія може заплатити одну з найвищих цін за війну після Другої світової. Але поки бюджету РФ вистачає, аби покривати прямі військові витрати, ворога навряд чи зупинять вартість війни та її економічні наслідки", - пише Forbes.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія витрачає на брехню та пропаганду десятки мільярдів доларів, але не врахувала, що результат при цьому не гарантований.

Вас також можуть зацікавити новини: