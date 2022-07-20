Російська Федерація витрачає на війну в Україні близько $400 млн на день. Найдорожчі - ракети і снаряди, найдешевші - зарплати окупантів.
Про це пише Forbes.
Витрати на армію
У середньому на одного солдата, який бере участь у війні, витрачається близько $200 на день. Орієнтовна кількість російських військових – 100 000 осіб. Тобто добові витрати на оплату війська складають близько $20 млн на день.
На компенсації за поранених і вбитих військових бюджет РФ має витрачати близько $50 млн на день.
Ракети і снаряди
Значно більше РФ витрачає на снаряди й ракети. За добу російські війська використовують до 50 000 снарядів вартістю близько $1000.
За добу ворог випускає приблизно 20 ракет по Україні. Їхня вартість коливається від кількох сотень тисяч доларів ("Точка-У", Х-59) до $10 млн і більше (Х-101, Х-47 "Кинджал"). Але найчастіше ворог використовує ракети комплексів "Іскандер" по $3 млн кожна, "Калібр" по $6,5 млн та дешевші радянські ракети Х-22 і Х-55 вартістю $1–2 млн.
Середня ціна однієї ракети – близько $3 млн.
Втрати техніки
Найбільшими збитками серед техніки є танки й авіація ворога. В середньому за день війни Росія втрачає авіації на суму $60 млн, а танків і броньованих машин на $40 млн.
Найдорожчим здобутком ЗСУ є потоплений крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Загалом же Україна потопила російського флоту на суму понад $1 млрд за весь час війни.
Супутні втрати
Росія також несе значні опосередковані витрати: фінансування окупаційних адміністрацій, додаткові виплати Росгвардії за роботу на окупованих територіях, фінансування найманців, серед яких так звана група Вагнера. На підтримку затрат для війни має працювати і тил, який забезпечує логістику і доставку техніки на фронт, її відновлення і зняття зі зберігання, підготовку й відпочинок резервних сил, лікування поранених.
Орієнтовні витрати на підтримку тилу складають $50–100 млн на день.
"Загалом же Росія щодня втрачає на війні суму, еквівалентну вартості експорту природного газу в Євросоюз. Частину цих коштів Росія може перекладати на майбутні періоди... В довгостроковій перспективі Росія може заплатити одну з найвищих цін за війну після Другої світової. Але поки бюджету РФ вистачає, аби покривати прямі військові витрати, ворога навряд чи зупинять вартість війни та її економічні наслідки", - пише Forbes.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія витрачає на брехню та пропаганду десятки мільярдів доларів, але не врахувала, що результат при цьому не гарантований.