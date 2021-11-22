Системи Javelin використовувалися проти російських військ разом з безпілотниками турецького виробництва Bayraktar.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що збройні сили застосовували протитанковий ракетний комплекс Javelin проти окупантів на Донбасі.

Про це він заявив під час інтерв’ю виданню Military Times.

За словами Буданова, системи Javelin використовувалися проти російських військ разом з безпілотниками турецького виробництва Bayraktar. Ця система має значний психологічний стримувальний фактор для противника.

Водночас очільник ГУР зазначив, що Україна потребує додаткової допомоги США. Буданов акцентував, що США мають дати Україні більше озброєння.

Читайте такожУ Байдена розмірковують про надання Україні більше зброї через дії Росії - ЗМІ"Нам потрібно більше. Жодна країна, крім України, не має відкритої війни з Росією. А в нас уже сім років. Ось чому ми впевнені, що США повинні дати нам усе, чого ми не отримували раніше. І прямо зараз. Для цього найкращий час. Тому що після цього може бути дуже пізно", - сказав Кирило Буданов.

Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) американського виробництва. Він призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема вертольотів, БПЛА.

Україна отримала на озброєння Javelin в межах двосторонніх домовленостей із США.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати пообіцяли Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги.

В адміністрації Байдена заявили, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації. Пакет буде включати в себе більше протитанкових ракет Javelin.

Автор: Марта Гичко