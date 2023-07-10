В окупантів триває істерія, яка була спровокована ситуацією навколо Антонівського мосту.

Минулої доби знищено диверсійні групи ворога, які намагалися маневрувати на човнах. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

При цьому розповіла, що ситуація вздовж всієї лінії фронту напружена і складна. "На Запорізькому напрямку вона розвивається досить динамічно. На Дніпровському напрямку вздовж річки ситуація напружена, але більш-менш стабільна – ворог в обороні, намагається утримати ті рубежі, які в нього облаштовані, укріплені. Дійсно не знає звідки йому чекати максимальної загрози, тому намагається розосереджувати зусилля Сил оборони, продовжуючи обстріли на Очаківському напрямку, відтягуючи туди сили та резерви Сил оборони, атакуючи керованими авіаційними бомбами на Бериславському напрямку та намагаються руйнувати все вздовж лінії узбережжя, в тому числі приватні споруди, підприємства, інфраструктуру", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначає, що російські окупанти дуже потужно обстрілюють Херсонський і Антонівський напрямок, оскільки "істерія, яка була спровокована навколо Антонівського мосту у ворога ще триває".

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Гуменюк повідомила, що Сили оборони проводять контрбатарейну боротьбу і захищають "дистанційно ту територію, яка дозволить полегшити ситуацію з обстрілами правого берегу, бо люди дійсно потерпають і мирне населення зазнає поранень через потужні обстріли ворога", - підкреслила вона.

Вона також розповіла, що кількість обстрілів зменшилась за минулу добу до 60, бо раніше було раніше було 90, але "концентрація їх по певних напрямках є досить висока". "Зокрема, вони зосередились на трьох основних напрямках - Берислав, Херсон і Очаківський напрямок", - повідомила Гуменюк.

Ситуація біла Антонівського мосту

Як повідомляв УНІАН, 3 липня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що ворожі позиції біля Антонівського мосту зачищаються, але окупанти з дивовижною впертістю намагаються повертатися на них.

Антонівський міст з'єднує Херсон із лівобережжжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню, які на сьогодні ще перебувають під російською окупацією.

Гуменюк наголосила, що українські воїни продовжують роботу із зачищення цієї території в контрбатарейний спосіб. За її словами, ворог чинить опір досить потужний і навіть кількість обстрілів намагається зростити.

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