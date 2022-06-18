Загинуло понад 40 загарбників.

У Харківській області українські артилеристи знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії, загинуло понад 40 російських окупантів.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.

"17 червня в результаті артилерійського удару ЗС України в Харківській області був знищений пункт управління 20 загальновійськової армії (в/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу", - написав журналіст.

За його інформацією, весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув.

Ліквідовано військовослужбовців вищої командної ланки 20 загальновійськової армії та чергову зміну 533 командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) Головного розвідувального управління Генерального штабу.

Цимбалюк зазначає, що особи загиблих російських солдатів не можуть встановити через повне обгорання тіл, а також через обвалення будівлі.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в боях на території України знищено 800 російських військових 15-ї окремої мотострілецької бригади, ще близько 400 осіб отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, українські бійці змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка в Харківській області.

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