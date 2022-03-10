"Іскандери" обстрілювали мирне населення.

На чернігівському напрямку Збройні Сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"На чернігівському напрямку один з підрозділів оперативного командування "Північ" знищило дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Раніше запеклий бій 72-ї ОМБр з російськими окупантами в Київській області потрапив на відео. З самого ранку почали з'являтися новини про те, що українські військові пішли в контратаку. Ніч була складна, вранці бої продовжилися.

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