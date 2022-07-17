"Демілітаризація" росіян триває.

Ще два військових об’єкти російських окупантів було знищено в суботу, 16 липня.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, обидва об’єкти - склад та мінібаза - розташовані на Донбасі.

"Демілітаризація орди, 16.07.22. Скаргівка, Луганщина. Мінус БК (боєкомплект - УНІАН). Чистякове (Торез), Донеччина. Мінус мінібаза окупантів", - сповістив він.

Зауважимо, Чистякове в Горлівському районі Донеччини знаходиться під окупацією з липня 2014 року.

Скаргівка входить до Рубіжанської міської громади, її центр тимчасово окупований з 12 травня поточного року.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про ураження складу боєприпасів в Кадіївці (колишній Стаханов), Луганська область. Детонація тривала дві години після влучання.

Також раніше Арестович повідомив про три "великі накриття" ворожих позицій та анонсував нові удари: "Пішла робота. Є перших три великих накриття. Якраз за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше".

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