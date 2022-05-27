Росія використовує проти України вогнеметну систему "Солнцепек".

Російська Федерація застосовує найважчу неядерну зброю проти України.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив у Твіттері, оприлюднивши відео роботи російської вогнеметної системи "Солнцепек".

"На відео – робота російської вогнеметної системи "Солнцепек". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" – зазначив Подоляк.

ТОС-1 "Буратіно"– російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. В 2001 році на озброєння російської армії була прийнята вдосконалена система ТОС-1А "Солнцепек".

Раніше повідомлялося, що в акваторії Чорного моря продовжують перебувати російські кораблі зі смертоносними снарядами. У Чорному морі продовжується маневрування великих десантних кораблів та носіїв крилатих ракет - в готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів. Росіяни утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.

Вас також можуть зацікавити новини: