За словами Вікторії Ляшук, у полоні зараз знаходяться її чоловік, її батько та чоловік сестри – всі вони захищали "Азовсталь".

Родини захисників "Азовсталі" не мають зв’язку з рідними чоловіками, які нині перебувають в російському полоні.

Про це розповіла Вікторія Ляшук, дружина бійця полку "Азов" Олексія Ляшука в ефірі інформаційного телемарафону.

"Мені відомо тільки те, що коли вони виходили з "Азовсталі", числа 16 (травня - УНІАН) його побратим мені повідомив, що він живий і з ним все добре. Зараз я знаю тільки те, що він знаходиться у списках полонених. Зв’язку з чоловіком немає дуже давно", - сказала вона.

Вона розповіла, що зараз її підтримує вся сім’я, діти, мама, сестра. Всі переживають за своїх чоловіків, що знаходяться у російському полоні.

"У мене там не тільки мій чоловік, але й мій батько і чоловік моєї сестри",- пояснила Ляшук.

Вона додала, що зв’язку зі своїм батьком ані вона, ані її мати також не мають.

"Останнє, коли вони виходили з "Азовсталі", мій батько написав мамі повідомлення, що вони живі, і більш зв’язку не було",- поінформувала Ляшук.

Вона розповіла, що її чоловік військовий з 2015 року, останні п’ять років сім’я проживала у Маріуполі, де він проходив військову службу. Тому для сина та доньки це була не новина, що у них тато військовий і він пішов захищати свою країну.

"Так і пояснюю дітям, що їх батько на війні, оберігає та захищає їх. Діти, звісно, дуже сумують за татом та весь час запитують про нього. Молодша, дочка, дуже прив’язана до батька. Іноді захожу до неї у кімнату, а вона плаче. Коли запитую чого, каже, що дуже сумує за татом",- сказала Ляшук.

Дружина бійця полку "Азов", зазначила, що навіть коли точилися особливо важкі бої на "Азовсталі", дітям подробиці того, де знаходиться їх батько та дідусь, не розповідала, але вони і так бачили сльози та переживання.

"Я давно не чула чоловіка, дуже хочеться його почути та обійняти", - сказала вона.

Ляшук акцентувала, що вся сім’я дуже чекає повернення з полону своїх рідних чоловіків.

"Я чекаю свого батька та чоловіка. Якщо б я могла, то я б сказала своєму батьку і своєму чоловіку, що дуже люблю їх і вони у нас самі найкращі та самі мужні", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатись на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

За даними Міноборони, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Згодом ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

Нині вони перебувають на тимчасово окупованих територіях. Для повернення їх додому планується обмін.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі" та наголосив, що зараз у ГУР є завдання повернути військових додому живими.

Вас також можуть зацікавити новини: