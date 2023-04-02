Командувач Сухопутними військами зазначив, що стратегічну перемогу рік тому вдалося здобути завдяки діям мотивованих воїнів.

Українські військові рік тому звільнили Київську область від російських загарбників. Саме ця перемога стала основою подальших успішних операцій.

"Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та півночі в цілому", - написав командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що саме звільнення Київської області стало фундаментом подальших успішних операцій Збройних сил України.

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Спроба окупації Київської області россянами - що відомо

24 лютого 2022 року російська армія розпочала повномасштабну війну проти України. Окупанти пішли в наступ по всьому кордону, одним з напрямків наступу стала Київська область.

Жителі північних районів області провели в окупації півтора місяці, поки захоплені райони повністю не звільнили українські захисники 2 квітня 2022 року. Після того, як російських військових вигнали, світ побачив злочини проти жителів Київщини - масові поховання, тортури, зґвалтування, грабежі, руйнування та мародерство.

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