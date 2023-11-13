Вони кажуть, що всі працюють в штатному режимі.

У Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що вони розглядають можливість звільнення одразу трьох командувачів Збройних сил України.

Офіційну заяву опубліковано на сторінці Міноборони у соціальній мережі Facebook. За їхніми словами, "всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генеральним штабом".

"Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - зазначається у повідомленні.

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Інформація про можливість звільнення командувачів

Сьогодні "Українська правда" повідомила, що Міноборони нібито розглядають можливість звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

За даним їхніх джерел, відповідне подання готує новий міністр оборони України Рустем Умєров. Питання відставок розглядалось декілька місяців.

Прес-секретар Володимира Зеленського сказав журналістам, що у разі ухвалення такого рішення про це буде повідомлено на офіційному сайті президента.

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