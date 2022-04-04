Вдалося знайти навіть домашню адресу російського ката.

Волонтери проекту InformNapalm відшукали та оприлюднили дані командира військової частини в/ч 51460, 64-ї окремою мотострілецької бригади, причетної до воєнних злочинів у Бучі Київської області.

Про це вони повідомили у Telegram.

"Комбриг: підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Адреса e-пошти: mnac1981@gmail.com Адреса, с Князе-Волконское, р-н Хабаровский, проезд Мотострелковый, д. 3. тел. (4212 ) 397103", - йдеться у повідомленні.

Крім того, волонтери InformNapalm анонсували публікацію даних, архівів та пояснення як вдалося знайти командира окупантів.

Трагедія в Бучі: що відомо

Сотні людей були вбиті російською армією у містах під Києвом, які раніше були під тимчасовою окупацією ворога.

Деяких людей розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох були зв’язані білою стрічкою руки.

Також знайшли тіло раніше зниклої старости села Мотижин Бучанського району разом з убитим чоловіком та сином.

Є факти зґвалтування дітей та жінок, тіла деяких росіяни намагалися спалити.

З’явились супутникові фото масових поховань у Бучі.

У Міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито провокацією радикалів і монтажем. Хоча напередодні, 1 квітня, у міністерстві публічно заявляли про "зачистку" населених пунктів.

Світова громадськість обурена новими свідченнями безкарного поводження Росією з цивільними в Україні. Глава МЗС Британії Елізабет Трасс написала у Twitter, що шокована кадрами убитих.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв іще більші санкції проти Росії, а президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття.

Вас також можуть зацікавити новини: