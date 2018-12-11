National Interest: Дорогий Су-57 може стати ще більше не по кишені Кремлю

Спроби Москви поєднати свій найновіший винищувач з новою моделлю ракет або підірвуть можливості літака, або виллються в додаткові витрати, до яких російський уряд, вочевидь, не готовий.

Нещодавно стало відомо про намір Росії оснастити свій Су-57 надзвуковими ракетами «Кинджал». Російські державні ЗМІ хвалилися цими новинами, вказуючи на виконання державної програми озброєння на 2018-2027 роки.

Х-47М2 «Кинджал» - це надзвукові ракети, здатні нести ядерні боєголовки. Вони з помпою були представлені під час промови Володимира Путіна на початку поточного року.

«Ці ракети в 10 разів випереджають швидкість звуку, вони можуть виконувати маневри на всіх фазах траєкторії польоту, що дозволить подолати всі існуючі і майбутні системи протиповітряної і протиракетної оборони, доставляючи ядерні боєголовки в радіусі 2 тисяч кілометрів», - хвалився російський автократ.

Однак, дуже швидко виникли сумніви щодо того, чи дійсно можна розмістити ракети «Кинджал» на борту Су-57 і при цьому не підірвати його заявлені стелс-можливості, пише National Interest.

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В Міністерстві оборони РФ не надали жодних пояснень, лишаючи цілу низку відкритих питань про справжні російські цілі у проектуванні потенційних загроз. В заявах Росії про оснащення винищувачів надзвуковими ракетами вказано, що їхні характеристики будуть «схожими на ті, які притаманні ракетам «Кинджал»». Але що це означає? Це буде менша за розміром модель Х-47М2 чи взагалі інша ракета зі схожими можливостями? А якщо йдеться про варіант менших розмірів, то чи не стане це причиною скорочення її дальності польоту або інших технічних обмежень у порівнянні з оригінальною ракетою «Кинджал»? І скільки їх Росія збирається причепити до Су-57?

Російські гучні заяви наразі можуть бути розцінені лише як ознака впевненості Кремля у проекті Су-57, який, у свою чергу, дуже залежить від прогресу в розробці нового двигуна «Изделие-30». Немає жодних натяків на те, що менша версія Х-72М2 буде сумісна з іншими російськими винищувачами, які зараз не можуть нести на борту оригінальну ракету.

«Зовсім не дивно, що ВПС Росії добиваються озброєння свого передового винищувача найновішими ракетами. Інтеграція стелс-літака з надзвуковим озброєнням принесла б значну користь у прогнозуванні потенційних загроз. Однак, лишається нез’ясованим, наскільки така зброя підвищить вартість виробництва і без того надто дорогого Су-57. Зважаючи на наявні розумні конструкторські рішення, які пом’якшують шкоду для стелс-можливостей від надзвукових ракет, чи подорожчає Су-57 ще більше?» - пише видання.

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National Interest також нагадує, що ракета «Кинджал» була вперше запущена з борту винищувача МіГ-31К. Ця модель літака – версія МіГ-31, видозмінена під потреби нової надзвукової ракети. Аналогічна доля спіткала і Ту-22М, який Росія модифікувала під «Кинджал», створивши Ту-22М3. Зважаючи на це, плани Москви модифікувати саму ракету під Су-57 мають цікавий вигляд.