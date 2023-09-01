Бойова робота йде цілодобово, оскільки від цього бригади, як ситуація складатиметься на "нулі".

На Бахмутському напрямку Сили оборони України дають відсіч окупантам за допомогою дуже рідкісної для нашої війни зброї – гармати, йдеться в сюжеті ТСН.

Бійці львівської 80-ої окремої десантно-штурмової бригади відстрілюють ворожі цілі, які знаходить наша розвідувальна "пташка", в режимі 24/7. На службі у них – радянська гармата М46 з доволі екзотичним калібром 130 мм.

"Валить добре, далеко, на добряче кілометрів. До 27 кілометрів. Тож прекрасна річ", – каже один з десантників.

Ці гармати бійці отримали два місяці тому, до того працювали на 122-мм гаубицях Д-30.

"Різниця лише в тому, що поворот важкий, піднімати, повернути вліво, вправо… Вона масивніша за Д-30", – кажуть захисники.

За короткий термін бійці не тільки освоїли гармату, а й встигли завдати значних втрат ворогові: як серед техніки, так і серед особового складу. Бойова готовність тут цілодобова, оскільки від роботи бригади залежить, як ситуація складатиметься на "нулі".

"Не буває такого, що ми вдень працюємо, вночі відпочиваємо. Робота йде 24/7, цілі з’являються 24/7. Координати так само… Розвідники безперервно ведуть розвідку", – додає боєць бригади.

Ситуація на Бахмутському напрямку - це треба знати

В липні Збройні Сили України звільнили панівну висоту в районі Кліщіївки, взявши під вогневий контроль не тільки цей населений пункт, а й Бахмут.

Наразі метою українськи сил на цьому напрямку є взяття під повний контроль села Кліщіївка під містом Бахмут Донецької області, повідомляв командувач Сухопутних військ Збройних сил України - генерал-полковник Олександр Сирський.

В Міноборони України повідомляли, що ворог втратив можливість залишити Бахмут.

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