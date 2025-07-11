Авіаносний крейсер вже давно знаходиться на ремонті та модернізації.

Міністерство оборони РФ може відмовитися від ремонту свого єдиного авіаносця (формально – авіаносного крейсера) "Адмірал Кузнєцов". Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

"Наразі його ремонт і модернізацію призупинено", – наводяться слова неназваних джерел.

Російський Військово-морський флот і "Об'єднана суднобудівна корпорація" повинні будуть вирішити долю корабля найближчим часом.

Відео дня

Втім, вже зараз росіяни називають корабель "морально і фізично застарілим", зазначаючи, що його можуть списати і відправити в утиль.

Дехто в Росії навіть називає авіаносці "пережитком минулого", що є доволі спірним твердженням, враховуючи широкі можливості таких кораблів.

Серед конкретних проблем "Адмірала Кузнєцова" називають застарілу і ненадійну силову установку.

Окрім цього сьогодні РФ не має перспективного палубного винищувача, який міг би замінити старий Су-33. Можливим вирішенням проблеми називають закупівлю китайських літаків J-35 п’ятого покоління.

Як ремонтували "Адмірал Кузнєцов"

Повернути корабель у стрій хотіли ще у 2022 році, проте терміни неодноразово переносили.

Під час ремонту сталося кілька аварій. У 2018-му затонув плавучий док ПД-50. Авіаносець зазнав пошкоджень від падіння докового крана, але залишився на плаву.

У 2019 році на кораблі сталася пожежа, унаслідок чого загинуло кілька осіб. Причиною інциденту назвали те, що під час зварювальних робіт іскра потрапила в трюм, де було паливо.

Російський флот – останні новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що росіяни заклали один із найбільших бойових кораблів у своїй сучасній історії. Йдеться про великий десантний корабель модернізованого проєкту 11711, який отримав назву "Сергій Кабанов". Передбачається, що один такий корабель зможе транспортувати кілька десятків одиниць бронетехніки.

А минулого місяця стало відомо, що російському флоту передали нову субмарину, яка може нести крилаті ракети "Калібр".

Вас також можуть зацікавити новини: