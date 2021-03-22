Два катери, які отримали імена "Суми" і "Фастів", уже готуються до переїзду в Одесу.

Українські військові моряки завершують навчання у Сполучених Штатах, де вивчали специфіку служби на американських патрульних катерах типу "Айленд", щоб продовжити службу на них в Україні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Два катери берегової охорони Сполучених Штатів, які несли патрулювання узбережжям Атлантики, нині готуються до переїзду в Одесу. Вони вже отримали українські імена - "Суми" і "Фастів".

"Цими катерами задоволений в повному обсязі. ... Катери не нові, але їх стан прирівняно як новий. Я вважаю, ці катери можуть служити не менше 15 років", - розповів командир катера "Суми" Сергій Щербина - один із тих українських моряків, кому у 2014 році довелося покидати Севастополь, захоплений російськими військами.

Читайте такожУ ВМС розповіли, коли в Україну прибудуть катери Island зі СШАУкраїнські військові моряки проходили спеціальний курс навчання в США, щоб зрозуміти специфіку служби на нових для себе суднах. Під наглядом американських інструкторів вони вчилися всьому, що може знадобитися в реальних умовах.

Після завершення стажування хлопці нестимуть службу на цих катерах. Кажуть, що за 10 тижнів навчання стали справжньою командою.

Зазначається, що в Україні ці катери за своїми характеристиками зможуть патрулювати як Чорне, так і Азовське моря. Зараз судна розконсервували, повністю перевірили та підготували до служби.

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Автор: Катерина Комолова