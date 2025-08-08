Наразі характеристики такого дрона невідомі.

У США розробили аналог іранського безпілотника "Shahed 136". Про це йдеться у повідомленні "International Defence Analysis".

Відповідне фото аналіки опублікували на своїй сторінці у соцмережі X.

Наразі інформації про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона немає.

Відео дня

"MQM-172 "Arrowhead" - це друга, модернізована версія, виготовлена в США за зразком іранського безпілотника Shahed", - йдеться у дописі.

Виробництво "Шахедів" - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що США створили власну версію іранського "Шахеда". Йдеться про безпілотник LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), який, як стверджується, є функціональним та більш дешевим аналогом іранського дрона Shahed-136.

Цей дрон можна використовувати в складних умовах із мінімальними логістичними потребами. Також він може виконувати різні задачі - від розвідки до ударних місій і комунікаційної підтримки.

Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів про нарощення виробництва "Шахедів" у Росії. За його словами, країна-агресор це робить для того, аби запускати одночасно 2000 дронів по Україні.

"Росіяни дійсно збираються. Вони в Алабузі побудували нові корпуси (виробничі). Вони будують общаги для персоналу. Так, щоб був "нормальний концлагер" - барак-виробництво, барак-виробництво. І там досить велику територію вони захопили для всіх цих питань", - пояснив Криволап.

Вас також можуть зацікавити новини: