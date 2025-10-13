В основі LineageOS 23.0 лежить останній Android з додатковими налаштуваннями і поліпшеннями.

Творці популярної кастомної Android-прошивки LineageOS представили нову версію на базі Android 16. Прошивку можна встановити на більше ніж 100 старих смартфонів, тим самим продовживши їхній життєвий цикл, повідомляє Android Authority.

Оскільки LineageOS 23.0 заснована на червневій збірці ОС Android 16, повної реалізації Material Expressive з усіма функціями поки що не з'явилося. З усім тим, усі базові опції останньої Android присутні, включно з патчами безпеки.

Зі змін безпосередньо від команди LineageOS можна виділити велике оновлення фірмового додатка камери Aperture з підтримкою RAW і Ultra HDR, покращений медіаплеєр Twelve, а також новий ТВ-лаунчер Catapult, вільний від реклами і рекомендацій.

Також до збірки увійшли оновлена утиліта резервного копіювання SeedVault, додаток календаря Etar, оновлені мелодії сповіщень і будильників. Нарешті, тепер можна запускати LineageOS через емулятор QEMU, що в майбутньому дасть змогу підтримувати пристрої на базі основного ядра Linux.

Згідно з офіційним сайтом проєкту, версія LineageOS 23.0 сумісна з пристроями Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus, і ще більш ніж десяток інших брендів – навіть LG. Серед підтримуваних смартфонів вказані всі версії Pixel, Galaxy S10 і Galaxy Note10, Xioami 12, Redmi Note 10 Pro, OnePlus 12 і безліч інших пристроїв.

Нагадаємо, Google випустила стабільну версію Android 16 для своїх Pixel ще на початку червня. У компанії називають 16-ту версію наймасштабнішим редизайном за останні пару років. Користувачам стало доступно більше кастомізації і контрастних кольорів, а також красивих анімацій.

Тим часом УНІАН розповідав, що встановлення застосунків на Android сильно зміниться з наступного року. Нові правила Google значно обмежать завантаження застосунків і APK-файлів зі сторонніх джерел.

