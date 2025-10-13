Перший варіант Apple Glasses може бути представлений вже наступного року, але випустить пристрій лише у 2027 році.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман поділився новими подробицями про розумні окуляри Apple – повсякденний носимий пристрій, схожий на Meta Ray-Ban. За його інформацією, гаджет отримає вбудований дисплей і зможе працювати у двох режимах.

Так, під час сполучення з Mac на окулярах запускатиметься повноцінна visionOS, а у парі з iPhone – її спрощена версія, яка надає основні функції, як-от сповіщення, дзвінки та повідомлення, а також вбудований голосовий помічник із функціями ШІ, пише Гурман.

Таке рішення багато в чому пов'язане з успіхом окулярів Meta Ray-Ban Display, які вже дають змогу знімати відео і виводити інформацію прямо на лінзи. Спеціалісти вважають, що саме такий формат ближчий до масового ринку.

При цьому в першій версії смарт-окуляри Apple не отримають дисплей у лінзі. Вони матимуть динаміки для відтворення музики, камери для фото і відео, голосове управління і, найімовірніше, деякі функції для відстеження здоров'я.

Раніше Гурман заявляв, що анонс пристрою відбудеться вже у 2026 році, щоб розробники встигли підготувати свої додатки для нової платформи. Усередині Apple проєкт розглядають як "наступний iPhone".

Марк Цукерберг каже, що смарт-окуляри стануть гаджетом №1 до 2030 року. Але це зовсім не означає, що інші гаджети стануть історією: комп'ютери і телефони так само будуть використовуватися, але рідше.

Зі свого боку керівник Apple припустив, що Айфони стануть непотрібними через 10 років. Нові технології, зокрема смарт-окуляри з доповненою реальністю, можуть призвести до відмови від традиційних гаджетів і пошукових систем.

