Опозиція в Москві ще у 2022 році попереджала, що агресія проти України обернеться болем для самих росіян. Через майже чотири роки це стало реальністю.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні російських мирних жителів загинули внаслідок ударів у відповідь, падіння уламків або збоїв у системі ППО. Хоча Кремль обіцяв "швидку перемогу", війна дедалі частіше зачіпає і саму Росію, пише The Times.

За даними незалежного видання 7×7, до кінця минулого року загинуло щонайменше 391 російський цивільний, тоді як слідчий комітет РФ називає цифру понад 600 осіб. Перевірити офіційні дані неможливо.

Серед останніх випадків — загибель шестирічного хлопчика та його бабусі під Москвою, а також вчительки з Бєлгородщини, що стала жертвою чергового удару.

На тлі ескалації президент США Дональд Трамп розмірковує, чи передавати Києву крилаті ракети "Томагавк", здатні долітати до Москви. За його словами, він не прагне ескалації та хоче знати, які цілі Україна могла б обрати.

Частину смертей у РФ спричиняють не українські ракети та безпілотники, а власні системи ППО, уламки яких падають на житлові райони. Українські військові також стверджують, що під час боїв у Курській області торік російські ракети неодноразово влучали по власних селах.

За даними ООН, від російського вторгнення загинуло щонайменше 14 116 українських цивільних, зокрема понад 730 дітей. Реальні цифри, ймовірно, значно більші — особливо на тимчасово окупованих територіях.

"Моральна межа" для України

"Рівень співчуття до росіян надзвичайно низький, навіть до дітей, бо їхня нація принесла нам забагато болю", — зізнається сержант ЗСУ Андрій Піддубняк.

Втім, член правління "Меморіалу" (російської правозахисної групи, забороненої Кремлем - УНІАН) Олександр Черкасов застерігає:

"Україна є жертвою агресії і не здійснює систематичних нападів на цивільні об’єкти. Але якщо Київ перейме московську тактику, це може вдарити по його моральній перевазі".

Він наголосив, що навіть втрати серед цивільних не вплинуть на рішення Путіна — війна триватиме доти, доки він вважатиме це вигідним для себе.

Втрати РФ на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Ро сія втратила понад 281 тисячу військових лише за перші вісім місяців 2025 року, згідно з документом, який, за даними української розвідки, містить витік російських службових даних. Politico пише, що ці катастрофічні втрати - ціна Росії за крихітні здобутки на фронті.

Українська військова розвідка вказує на вражаюче співвідношення: на одного загиблого припадає лише 1,3 пораненого. Для порівняння — у більшості сучасних воєн це співвідношення становить 1 до 3, що свідчить про відсутність медевакуації та повну зневагу до життя солдатів.

