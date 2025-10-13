Після затяжного глухого кута Київ робить ставку на далекі удари ракетами та дронами по нафтопереробним заводам, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Рух на передовій в Україні фактично зайшов у кривавий глухий кут, а мирні переговори за участі адміністрації Дональда Трампа зупинилися після відмови Росії від перемир’я в серпні. Українські посадовці натомість оголосили про стратегію завершення війни: посилити удари вглиб російської території — по нафтопереробних заводах, промислових об’єктах, портах і залізничній інфраструктурі — щоб завдати відчутної економічної та психологічної шкоди Кремлю, пише The New York Times.

Київ уже знищив низку нафтових заводів, фабрик, портів і залізничних вузлів і тепер, за словами української влади, має арсенал, що дозволяє вражати велику частину західної Росії — регіону, де зосереджена значна частина нафтопереробної промисловості.

Окрім старих засобів, українська сторона анонсувала нову зброю під назвoю "Фламінго", яку називають здатною досягати навіть промислового серця Росії в Уральських горах.

Відео дня

Чому саме нафтопереробка?

Нафтопереробні заводи — цінні цілі: удари по них завдають як економічної шкоди, так і морального тиску. У регіонах після таких атак фіксують дефіцит палива та черги на заправках. Пожежі на НПЗ видно за кілометри, що підсилює враження "війни на власній території".

Українські чиновники підкреслюють, що ціль — не цивільні мешканці, а об’єкти, пов’язані з веденням війни. Водночас окремі українські лідери висловлювали думку про необхідність вражати й об’єкти, пов’язані з війною, у самій Москві, щоб змінити мислення Кремля.

Ризики

У типовому перебігу обстрілів росіяни випускають у бік України значно більше ракет і дронів, ніж Україна спрямовує на РФ. Але українська ідея така: якщо шкоду й хаос вдасться наростити до достатнього рівня, можна домовитися про взаємне припинення атак — "ти — припиниш, ми — припинимо". Питання в тому, чи витримає ця стратегія зовнішній і внутрішній тиск, і чи не призведе вона до ескалації, що підірве дипломатичні шанси.

Реакція Трампа

Київ прагне продемонструвати США — і зокрема адміністрації Дональда Трампа — свою готовність відповідати умовам мирних переговорів, у тому числі задля майбутніх економічних угод. Видання пише:

"Київ представив удари по Росії як допомогу мирній ініціативі Трампа, прагнучи показати, що Україна має достатню вогневу потужність, щоб змусити Москву двічі подумати, перш ніж продовжувати боротьбу".

Сам Дональд Трамп підтримав такі удари: у серпні він написав у соцмережах, що "дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну-загарбника", і критикував адміністрацію Байдена за обмеження можливостей України застосовувати американські далекобійні ракети для ударів по Росії.

Удари України по нафтовій галузі РФ

Як повідомляв УНІАН, Украна завдає ударів по нафтопереробних заводах, нафтосховищах, залізничних вузлах та портовій інфраструктурі, що обслуговує паливну логістику Росії. Для цього використовуються ракети великої та середньої дальності, ударні безпілотники та нові засоби ураження.

Удари по НПЗ спричиняє масштабні пожежі та видимі руйнування. У низці регіонів уже фіксують черги за бензином і перебої з постачанням. Щонайменше в 57 регіонах Росії є перебої з постачанням бензину. Частина автозаправок припиняє роботу, вартість палива зростає, а влада країни-окупанта вже оголосила про заборону експорту нафтопродуктів до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: