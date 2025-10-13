Реліз заплановано на літо 2026 року.

Студія Gameplay Group анонсувала гру за мотивами мультсеріалу "Аватар". Це буде видовищний файтинг із 2D анімацією та персонажами з обох шоу "Легенда про Аанга" та "Легенда про Корру".

Розробники обіцяють, що Avatar Legends: The Fighting Game стане чудовим проєктом як для новачків у жанрі, так і ветеранів. Гра об'єднає дух класичних файтингів та інновації в бойовій системі.

На релізі в грі буде 12 персонажів, більше додаватимуть у міру розвитку проєкту через сезонну модель. Однак у трейлері вже можна помітити всіх центральних персонажів "Легенди про Аанга", а ось із "Легенди про Корру" є поки що тільки, власне, Корра.

Бої відбуватимуться 1 на 1, але з допоміжними персонажами, яких можна викликати для особливої атаки, все прямо як в останніх Mortal Kombat.

Про студію розробників Gameplay Group відомо не багато. Раніше компанія зробила два не надто відомі файтинги: кооперативний Diesel Legacy: The Brazen Age і "бійки" між копитними Them's Fightin' Herds.

Реліз Avatar Legends: The Fighting Game заплановано на літо 2026 року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 4 і 5, Xbox Series і Nintendo Switch 2.

