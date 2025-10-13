За перші сім місяців 2025 року збитки вугільної галузі країни-агресорки становили 2,8 мільярда доларів.

Вугільна промисловість Росії переживає найгіршу кризу за останні 30 років через санкції у зв’язку з повномасштабним вторгненням та необхідністю надавати додаткові знижки на вугілля, повідомляє Financinal Times.

За даними російського Держстату, за перші сім місяців 2025 року збитки галузі становили 225 млрд рублів (2,8 млрд доларів), що вдвічі перевищує загальний обсяг збитків за 2024 рік.

"Вугільна промисловість переживає найгострішу кризу з 1990-х років… На кону тисячі робочих місць у десятках російських регіонів та податкові надходження", - заявив Володимир Коротін, генеральний директор компанії "Російське вугілля", що входить до топ-15 виробників, в інтерв'ю російському інформаційному агентству "Інтерфакс" на початку 2025 року.

Підтверджує цей висновок і статистика Міненерго РФ. За його даними, станом на вересень 2025 року 23 російські вугільні компанії - приблизно 13% від загальної кількості - закрилися. Ще 53% перебувають під загрозою закриття. До того ж світові ціни на енергетичне вугілля сягнули багаторічних мінімумів, оскільки видобуток досяг рекордного рівня в Китаї - найбільшому світовому виробнику і споживачеві вугілля.

"Зараз ціни становлять близько 93 доларів за тонну, що на 78% нижче піку 2022 року", - констатує видання.

Але через санкції для російських шахтарів ціновий шок виявився ще сильнішим. Щоб заохотити покупців з Азії, які все ще були готові купувати російське вугілля після вторгнення Росії в Україну, російські виробники почали пропонувати значні знижки на нього. Згідно з розрахунками FT, зробленими на основі даних агентства Argus, на початку 2022 року вони пропонували свою продукцію на 60% дешевше за світові ціни. З часом розмір знижки знизився до 20%.

"Російські виробники продовжують експортувати з низькою рентабельністю або навіть у збиток, оскільки скорочення обсягів обмежило б доступ до твердої валюти, що наразі є пріоритетом для Москви, і загрожувало б соціальними наслідками в гірничодобувних регіонах", - зазначив старший аналітик компанії Kpler Фірат Ерген.

Аналітики не очікують, що ситуація з цінами на вугілля покращиться.

"Наш прогноз щодо світових цін на вугілля песимістичний до 2027 року, з деяким сезонним ризиком зростання в останньому кварталі 2025 року", - зазначив старший менеджер з аналізу та консалтингу в галузі вугілля у Argus Алекс Таккра.

Додатково ускладнює ситуацію для російських шахтарів стрибок вартості залізничних перевезень в Росії з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Згідно з даними російського Price Benchmark Center, з 2022 року частка логістики в ціні російського енергетичного вугілля зросла з середніх 50% до майже 90%.

У першому півріччі 2025 року дефіцит російського бюджету зріс в шість разів у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, склавши 3,7 трильйона рублів.

З економічними проблемами зіткнулися російські промислові гіганти. Працівників російських компаній просять брати додаткові вихідні за власний рахунок або переводять на неповний робочий тиждень на тлі зменшення попиту на їхню продукцію, скорочення експорту, зростання китайського імпорту та санкції.

Попри економічні негаразди, РФ витрачає на війну проти України кожний другий рубль податків, зібраних до федерального бюджету. Так, частка витрат на війну в першому кварталі 2025 року досягла 50,1%, а на кінець другого - 48,2%.

